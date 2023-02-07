MSB, sosyal medya hesabından Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından NATO Karargahlarında bayrakların yarıya indirildiğini bildirdi. İzmir’deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nda (LANDCOM), Belçika’daki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (SHAPE), Brüksel’deki NATO Ana Karargahında ve ABD’deki NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında (ACT) bayraklar yarıya çekildi.

İslahiye’de enkazdan 4 yaşındaki çocuk sağ olarak çıkarıldı

İslahiye’de enkazdan 4 yaşındaki çocuk sağ olarak çıkarıldı

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