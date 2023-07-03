NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg’in eylül ayında dolacak olan görev süresinin 1 yıl daha uzatılacağı iddia edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg’in görev süresinin sona ermesine aylar kala yeni bir iddia ortaya atıldı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, NATO Daimi Temsilcilerinin yarın Stoltenberg’in görev süresini bir yıl aha uzatma konusunda anlaşmaya varması beklendiği iddia edildi.

Norveç’in eski Başbakanı 64 yaşındaki Stoltenberg, 2014’te göreve gelmesinden bu yana NATO’ya bir dizi krizde rehberlik etti. En son NATO üyelerini Ukrayna’ya destek için bir araya getiren Stoltenberg, savaşın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalıştı.

Geçtiğimiz şubat ayında görev süresinin uzatılmasını istemediğini aktaran Stoltenberg’in görev süresi eylül ayında sona erecek. Stoltenberg’in yerine gelmesi muhtemel isimler arasında ise, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yer alıyor.