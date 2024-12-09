NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya ve İran Esad rejiminin ana destekçileriydi ve Suriye halkına karşı işlenen suçların sorumluluğunu paylaşıyorlar” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutte, Suriye’de iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesi ve Suriye’nin öncülüğünde kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunarak, “Bu, Suriye ve bölge halkı için sevinçli ama aynı zamanda belirsiz bir an. İktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesini ve Suriye liderliğinde kapsayıcı bir siyasi sürecin başlamasını umuyoruz" dedi.

Rutte, ayrıca Suriyeli muhalif grupların geçiş sürecinde hukukun üstünlüğüne riayet etmeleri, sivilleri korumaları ve dini azınlıklara saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

“Esad işlerine yaramamaya başladığında onu terk ettiler”

Rusya ve İran’ı Suriye’deki iç savaştaki rolleri nedeniyle eleştiren Rutte, Esad’ın artık kendi çıkarlarına hizmet etmediğini gördüklerini ve onu terk ettiklerini belirterek, “Rusya ve İran Esad rejiminin ana destekçileriydi ve Suriye halkına karşı işlenen suçların sorumluluğunu paylaşıyorlar. Aynı zamanda güvenilmez ortaklar olduklarını kanıtladılar. Esad işlerine yaramamaya başladığında onu terk ettiler" dedi.