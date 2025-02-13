NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştireceği barış görüşmelerine Ukrayna’nın da dahil olması gerektiğini belirterek, "Ukrayna’nın Ukrayna ile ilgili olan her şeye yakından dahil olması çok önemli" dedi. ABD’nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Trump’ın Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmeleri yapma çabalarının, Ukrayna’ya karşı "kesinlikle ihanet" olmadığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi kapı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rutte, "Dün toplantıda çok şey oldu, ama aynı zamanda medyada da bugün, önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunlar tartışılacak. Ama aynı zamanda açık bir fikir birliği ortaya çıktı. Hepimiz Ukrayna’da barışın er ya da geç olmasını istiyoruz. Böylece görüşmeler başarıyla sonuçlanabilir. Dün, yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de belirttiği gibi görüşmelerden çıkacak sonucun kalıcı ve sürdürülebilir olması kritik önem taşıyor. Putin’in gelecekte Ukrayna’nın bir kilometrekarelik alanını ele geçirmeye çalışmasına bir daha izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla savunma harcaması yapmamız gerekiyor"

Bugünkü toplantıda savunma harcamalarının da ele alınacağını vurgulayan Rutte, "Savunmaya daha fazla harcama yapmamız gerekiyor ama bunu ABD’nin beklentilerini karşılamak için yapmayacağız. Avrupa’nın da kendi payına düşeni üstlenmesi gerektiği bir gerçek. Ayrıca, Rusya ve diğer düşmanlardan gelen tehdidin arttığını bildiğimiz için daha fazla harcama yapmamız gerekiyor. Bu konu bugün tartışılacak" dedi.

"Rusya’nın 3 ayda ürettiği mühimmatı tüm ittifak olarak 1 yılda üretiyoruz"

Rutte, "Bugün savunma sanayisi altyapısını da tartışacağız. Daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Şu anda yeterince üretmiyoruz ve bu kolektif bir sorun. ABD’den Türkiye’ye, Avrupa Birliği’nden Norveç ve İngiltere’ye kadar hepimizin güçlü sanayileri var, ancak yeterince üretim yapmıyoruz. Rusya’nın 3 ayda ürettiği mühimmatı biz tüm ittifak olarak 1 yılda üretiyoruz. Bu durum sürdürülebilir değil. Savunma sanayi üretimini artırmalıyız" şeklinde konuştu. Rutte, "Dolayısıyla bu konular bugün Savunma Bakanları Toplantısı’nda masaya yatırılacak ve sonrasında da Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’un katılımıyla öğle yemeğinde NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri ele alacağız" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’nın Ukrayna ile ilgili olan her şeye yakından dahil olması çok önemli"

Rutte, daha sonra gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için barış müzakerelerini başlatma konusunda anlaşması ve Trump’ın Putin ile Ukrayna olmadan gerçekleştirileceği görüşmeye dair değerlendirmesi sorulan Rutte, "Dün Washington gelen açıklamaları gördük. Burada unutulmaması gereken şey, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş olması. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini adım adım göreceğiz. Elbette şurası çok önemli, Ukrayna’nın Ukrayna ile ilgili olan her şeye yakından dahil olması çok önemli" dedi.

"Barış anlaşmasının kalıcı olması önemli"

Rutte, "Başkan Trump’ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesini barış görüşmelerinin başlangıcı olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu, "Açıkça başarılı bir telefon görüşmesi izlenimi veriyor. Hepimiz Ukrayna’da barış istiyoruz. Ukrayna’nın mümkün olan en iyi konumda olduğundan emin olmalıyız. Bir barış anlaşması yapıldığında bunun kalıcı olması, Putin’in bunun son olduğunu ve bir daha asla Ukrayna’nın bir parçasını ele geçirmeye çalışamayacağını bilmesi çok önemli. Bu yüzden bu, bu müzakerelerin bir parçası olmalı. Bu konunun ABD Başkanı Trump ve ekibinin de gündeminde olduğu şüphesiz. Bugün, önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki hafta müttefikler arasında yakın bir koordinasyon sağlayacağız" şeklinde cevapladı.

"Ukrayna’nın müzakerelerde güçlü bir konumda olmasını sağlamamız gerekiyor"

Daha sonra ABD’nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte kısa bir basın açıklaması gerçekleştiren Rutte, Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların tartışılacağını, ancak açık bir fikir birliği oluştuğunu ifade etti. Rutte, "Bu fikir birliği şunları içeriyor. Birincisi, Ukrayna’da barışa ihtiyacımız var. İkincisi, Ukrayna’nın müzakerelerde güçlü bir konumda olmasını sağlamamız gerekiyor. Üçüncüsü de dün Pete’in de söylediği gibi asla Minsk-3 gibi kalıcı olmayan bir barış anlaşmasına izin verilmemesi gerektiği. Bu konuda müttefikler arasında ortaklaşa çalışacağız ve bunu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Hegseth: "Kesinlikle Ukrayna’ya ihanet söz konusu değil"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi kapı önünde gazetecilere konuştu. Hegseth, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının NATO için "fabrika ayarlarına dönüşü" teşkil ettiğini ve bu gelişmeyle birlikte NATO’nun zinde, güçlü ve gerçekçi olması gerektiğinin farkına vardığını ifade etti. Hegseth, "İşte bu nedenle Başkan Trump, NATO genelinde savunma harcamalarının artırılması çağrısında bulundu" diye konuştu. Ukrayna’ya yönelik barış girişimi nedeniyle Trump’ı "dünyanın en iyi müzakerecisi" olarak nitelendiren Hegseth, "Sanırım dün Başkan Trump’ın dünyanın en iyi müzakerecisi olarak iki tarafı bir araya getirip müzakere yoluyla barış arayışını nasıl başlattığını gördünüz. Nihayetinde herkesin istediği şey de bu. Bugün, NATO müttefikleriyle bakanlar düzeyinde görüşmeleri katılmayı ve mevcut durumu açıkça tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Amacımız, kıtada barışı sağlamak" dedi. Bir gazetecinin Trump’ın aceleci bir süreç dahilinde Putin ile barış görüşmeleri başlatma girişiminin Ukrayna’ya ihanet olup olmadığına yönelik sorusuna cevap veren Hegseth, "Kesinlikle bir ihanet söz konusu değil. Burada bir ihanet yok. Burada söz konusu olan şey, tüm dünyanın ve ABD’nin müzakere yoluyla elde edilecek bir barışa yatırım yapıyor olduğu gerçeğinin kabul ediliyor olması" şeklinde konuştu. ABD’nin Ukrayna’ya yatırımının 300 milyar dolardan fazla olduğunu vurgulayan ve ABD’nin ilgi duyduğu, yatırım yaptığı tek şeyin barış olduğunu ifade eden Hegseth, "Bu nedenle dünyanın Başkan Trump gibi bir lidere sahip olmasının bir şans olduğunu düşünüyorum. Şu anda barışı sağlamak için gerekli güçleri bir araya getirebilecek tek kişi kendisidir" dedi.

"Trump, yüzde 2’lik harcamanın yeterli olmadığını belirtti"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO Genel Sekreteri Rutte ile birlikte yaptığı kısa basın açıklamasında ise Trump’ın NATO’nun güçlü olduğunda dünyanın daha güvenli bir yer olduğunu ifade ettiğini ve NATO müttefiklerinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya ayırmalarının yeterli olmadığını kaydettiğini hatırlattı. Hegseth, "Başkan Trump, yüzde 2’lik harcamanın yeterli olmadığını belirtti. NATO ülkelerinin gelecekte tehditlerle başa çıkabilmesi için yüzde 5’e kadar bir yatırımın gerekli olduğunu savunuyoruz. Tehditler, bu kıtadaki Rusya’dan kendine özgü hedefleri olan ve yükselen Çin’e kadar uzanıyor" dedi.

"Dünyada tarafları bir araya getirip barışı tesis etme kapasitesine sahip tek kişi Trump’tır"

Ukrayna’ya ilişkin barış müzakereleri konusuna da değinen Hegseth, "Dün de gördüğünüz üzere, dünyada tarafları bir araya getirip barışı tesis etme kapasitesine sahip tek kişi Başkan Donald Trump’tır. Kendisi, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmelerde kıtada kalıcı ve sürdürülebilir bir barış oluşturma vizyonunu ortaya koymuştur. Kendisinin amacı, kan dökülmesini durdurmak ve barışı tesis etmektir. Bu hem kıtanın hem de Amerika’nın çıkarınadır" şeklinde konuştu.

Healey: "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına değindi. Healey, NATO’nun üzerine düşenin Ukrayna’yı muhtemel müzakereler için güçlü konuma getirmek olduğunu ifade etti. Healey, "Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz" dedi. NATO kanalıyla Ukrayna’ya destek için yeni duyurular yapılacağını ve Ukrayna’ya yeni silah destekleri sağlanacağını ifade eden Haley, "Kalıcı bir barış istiyoruz ve çatışma ile saldırganlığın geri dönmesini istemiyoruz. Unutmayalım ki Rusya, Ukrayna meselesinin çok ötesinde bir tehdit olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pistorius: "Trump’ın taviz vermesi üzücü"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise NATO toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna konusunda barış görüşmelerine henüz başlanmadan Rusya’ya taviz verdiğini ve bunun üzücü olduğunu söyledi.

Pistorius, "Bana göre Ukrayna’nın NATO’ya katılımı veya muhtemel toprak kayıpları gibi meselelerin müzakere masasında ele alınması daha doğru olurdu. Bu tehdidin herhangi bir barış anlaşmasının imzalanmasının ardından gerçekten ortadan kalkacağına inanmak saflık olur" dedi. Pistorius, müzakerelere Avrupa’nın da dahil olması gerektiğini, zira müzakerenin sonuçlarıyla doğrudan yüzleşecek olan tarafın Avrupa olacağını ifade etti.