"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.

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