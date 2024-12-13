Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından restorasyonu tamamlanan Nasuhpaşa Külliye Camii Cuma namazında ibatede açıldı.

Nasuhpaşa Külliyesi ve Camii, geçtiğimiz Eylül ayında kapatılıp bakıma alındı. YİKOB tarafından restorasyon ve bakımı tamamlanan Külliye Camii, Cuma namazında Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından ibatede açıldı. Kılınan Cuma namazının ardından Vali Canbolat ve İl Müftüsü Güneş camiden çıkan vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Nasuhpaşa Külliyesinin ise 8-10 yaş grubu öğrencilerin dini eğitim alacağı bir alana dönüştürülüp önümüzdeki günlerde açılacağı öğrenildi.