İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM) tarafından organize edilen “Kendi Everest’ine Tırman: Hayatın İçinde Kendi Yerinizi Arayın” konulu söyleşi, dünya çapında tanınmış dağcı ve AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin kurucusu Nasuh Mahruki’nin katılımıyla gerçekleştirildiİSTANBUL (İGFA) - “RUPAM'la Güneşe Doğru” programı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan dağcı ve AKUT Kurucusu Nasuh Mahruki, öğrencilere ve katılımcılara hayatın zorluklarına karşı mücadele etme, kişisel hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma sürecinde kendi potansiyellerini keşfetme gibi konularda ilham verdi.

Söyleşide Nasuh Mahruki kendi yaşam hikayesinden kesitler sundu.

Dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanışlarından elde ettiği deneyimleri, yaşadığı zorlukları nasıl aştığını ve her defasında kendini nasıl yeniden motive ettiğini samimi bir dille aktardı. Mahruki, katılımcılara hayatın her alanında karşılaşabilecekleri zorlukların aslında birer fırsat olduğunu ve bu zorluklarla yüzleşirken kişinin kendi potansiyelini keşfetmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği bu söyleşi, hedef belirleme, plan yapma ve disiplinli çalışmanın önemine odaklandı.

RUPAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Özmen, Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, bu tür programlarla öğrencilere ve topluma ilham verici hikayeler sunmayı, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, "Nasuh Mahruki gibi, yaşamında birçok ilki başarmış ve ülkemize hizmet etmiş değerli bir ismin öğrencilerimizle buluşması, üniversitemizin vizyonunu ve değerlerini de ortaya koymaktadır. Kendisi, azmi ve kararlılığı ile herkese örnek teşkil eden bir liderdir" dedi.

Program Koordinatörü Yiğit Er Yiğit ise, Mahruki’nin programa konuk olmasının program hedefi doğrultusunda atılan önemli adım olduğunu kaydederek, "Kendisi, sadece dağcılık alanında değil, aynı zamanda arama kurtarma, liderlik ve toplum hizmeti alanlarında da büyük başarılara imza atmış bir ilham kaynağıdır. Bugün burada paylaştığı deneyimlerin katılımcıların hayatlarına yön vereceğine ve onlara cesaret vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.