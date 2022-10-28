Osmanlı İmparatorluğu’nun Kastamonu’da inşa ettiği ilk abidevi eserlerden ve Kastamonu’nun en büyük camisi olan Nasrullah Kadı Camii’ni köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte inşa ettiren Nasrullah Kadı’nın mezarı, 62 yıl sonra asıl yerine nakledildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kastamonu’da inşa ettiği ilk abidevi eserlerden ve Kastamonu’nun en büyük camisi olan Nasrullah Kadı Camii’ni köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte inşa ettiren Nasrullah Kadı’nın mezarı, 62 yıl sonra asıl yerine nakledildi.

Kastamonu’da 1506 yılında Nasrullah Kadı Camii’ni köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte inşa ettiren Nasrullah Kadı’nın mezarı, 1960 yılında yapılan çevre düzenlemesi sırasında Nasrullah Kadı Camii külliyesinden alınarak Münire Medresesine taşımıştı. Dönemin Belediye Başkanı Süleyman Yücel tarafından Nasrullah Kadı’nın mezarının taşınmasıyla ilgili girişimlerde bulunulmasına rağmen sonuç alınamayınca Nasrullah Kadı, cami önünde bulunan şadırvanın yanına abidevi mezar yapılmıştı. Kastamonu Belediye Meclisinde İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tingiroğlu ile MHP Belediye Meclis Üyesi Recep Mor tarafından konunun tekrar gündeme getirilmesiyle çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın neticesinde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatıyla Nasrullah Kadı’nın mezarı, Münire Medresesinden alınarak asıl yerine taşındı.

Mezarı başında dua edildi

Kastamonu’nun en önemli sembollerinden, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kastamonu’da inşa ettiği ilk abidevi eserlerden olan ve Kastamonu’nun en büyük camisi Nasrullah Kadı Camii’ni II. Beyazıd döneminde 1506 yılında köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte yaptıran Nasrullah Kadı’nın mezarının asıl yerine nakledilmesi sebebiyle Cuma namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Türk bayrağı da asılan Nasrullah Kadı’nın mezarı, Kastamonu Belediyesi ekiplerince gülsuyu ile yıkandı.

“Nasrullah Kadı’nın mezarının asıl yerine taşınmasıyla bir hatadan daha dönülmüş oldu”

Süreçle ilgili bilgi veren Turizm Eğitimi ve Kültürünü Geliştirme Derneği (TURGED) Başkanı Zühtü Aslan, “Nasrullah Kadı, 1506 yılında bu camiyi yaptırmış ve Türk İslam alemine kazandırmıştır. Nasrullah Kadı’nın türbesi de buradadır. Nasrullah Kadı’nın mezarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir konu gündeme geldi. Mezarın caminin önünden arka tarafa alındığı, caminin kıble tarafına nakledildiği söylendi. Bizlerde bu bilgi gelince mezarın nakledildiği yeri bulduk ve daha sonra burasının fotoğrafını çektirip haberleştirdik. Bunun üzerine mezarın asıl yerine nakledebilir miyiz diye yaptığımız bir araştırmada geçmiş dönemde Süleyman Yücel’in belediye başkanlığı döneminde böyle bir girişimin olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini öğrendik. Bizlerde bu konuyla ilgili olan kişilere alt yapısını hazırlayarak onlara gerekli bilgileri vererek mezarın asıl yerine alınabileceğini öğrendik. Bu gece sabaha karşı mezarın nakli asıl yerine gerçekleşti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Nasrullah Kadı’nın mezarının asıl yerine rücu etmesinden dolayı mutluyuz”

Nasrullah Kadı’nın, Kastamonu’nun simge isimlerinden bir tanesi olduğunu belirten Aslan, “Öyle bir göreve de sahip ki hem Akşemseddin’in oğlu hem de Üsküdar’dan Samsun’a kadar olan bütün kadıların başıdır. Nasrullah Kadı, baş kadı olarak geçiyor. Böyle bir mezarın kıble tarafında camide hiç görünmeyen bir tarafında olması hiç uygun değildi. Nasrullah Meydanına gelen kişiler Nasrullah Kadı’yı duyuyor ama mezarını göremiyordu. Şimdi Nasrullah Kadı’nın mezarı asıl yerine rücu etti. Bundan dolayı mutluyuz, sevinç duyuyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizimde bu çorbada bir tuzumuz olduysa ne mutlu bizlere. Kastamonu’da bir hata daha düzeltilmiş oldu. 1960 yılında o dönemki şehrin valisi tarafından Nasrullah Meydanı temizlenirken arka tarafa alınmış ve şimdi mezar asıl yerine rücu etti” diye konuştu.