Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ancak pandemi nedeniyle ara verilen “Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor” etkinliği yeniden başlatıldı.

Akşehir ilçesindeki liselerin 12. sınıf öğrencileri “Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor” etkinliği çerçevesinde otobüslerle Çanakkale’ye gönderildi. Çanakkale’ye gönderilen grup için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı’nda bir uğurlama töreni yapıldı. 5 otobüsle Çanakkale’ye uğurlanan gruba bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bildiğiniz gibi 2016 yılından bu yana Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor projesi çerçevede gençlerimizi Çanakkale’ye gönderiyorduk. Pandemi sebebiyle bu etkinliğimize bir süre ara verdik. Bu gün itibariyle tekrar Çanakkale turlarına başlıyoruz, 11. Sınıf öğrencileri, Akşehirli gençlerimiz inşallah Çanakkale’yi görecekler. Okullarımızdaki 12. Sınıf öğrencileri bir mezun oluyoruz ama geziye gidemedik demişlerdi. Önce 12. Sınıf öğrencilerimizden başlayıp onlar içinde motive olsun istedik. Dolayısıyla sınavlarınızda hepsine başarı diliyorum. Çanakkale bizim için önemli. Bildiğiniz gibi ecdadımız orada tarih yazmış ve Türk tarihinin önemli bir sayfası. Ecdadımız tarihe o destansı mücadeleyi altın harflerle nakşetmiş adeta, onun için tüm Türk gencinin Çanakkale’yi görmesi gerekiyor. Bildiğiniz üzere Japonlar gençlerini önce atom bombasının düştüğü yere götürürlermiş, sonrada da hızlı treni gösterip, yok olmak üzere olan bir ülkeyken bu gün hızlı tren üreten bir ülke haline geldik derlermiş. Bu sayede gençlerini formatlayıp, adeta bir özgüven aşılıyorlarmış. Bu anlamda bizim Çanakkale’miz onlarınkinden daha fazla tartışmasız destansı bir yere sahip. Ecdadımız metrekareye 6 bin merminin düştüğü bir mücadele vermiş. Bugün burada böyle huzur içerisinde yaşayabiliyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. Ecdadımızın bize bu vatanı nasıl güzel bir şekilde emanet ettiğini, bunun için neler feda etmiş olduklarını kendi gözlerinizle görebilmenizi temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Mevla kazasız belasız ailenize dönmenizi nasip eylesin, hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından yapılan dua ile 5 otobüslük kafile; uğurlamaya katılan protokol ve vatandaşlar tarafında el sallanarak Çanakkale’ye uğurlandı. Uğurlama törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel, ile öğrencilerin velileri katıldı.