Konya’nın Akşehir ilçesinde 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde ünlü sanatçı Zara konser verdi.

Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce kişinin önünde sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, konsere katılan vatandaşlara eserlerini söyledi. Söylediği şarkılara zaman zaman vatandaşlarında eşlik ettiği konserde Zara hareketli parçalarla da konser alanını dolduranları yerlerinde oturtmayıp coşturdu. Konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya sanatçıya bir plaket takdim ederken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur içinde rahmet diledi. Coşkulu gecede Zara’ya eşlik eden sevenleri, yaklaşık iki saat süren konseri boyunca sanatçıyı alkışlarıyla ödüllendirdi.