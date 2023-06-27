Sivrihisar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve 4 Haziran 2023 tarihinde 7’ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl anma programı olarak memleketi Sivrihisar’da yapılacak.

1208 yılında Sivrihisar’ın Hortu (Nasreddin Hoca) köyünde doğan, görevi gereği çeşitli illerde bulunduktan sonra 1284 yılında Sivrihisar’da hayata veda eden felsefi mizahın en büyük temsilcisi Nasreddin Hoca’nın mezar taşı sandukası daha önce Sivrihisar’da bulunmuş ve uzun süren bilimsel araştırmalar neticesinde sandukanın Nasreddin Hoca’ya ait olduğu kesinleşmişti. Doğum ve ölüm yeri Sivrihisar olarak tescillenen Nasreddin Hoca, her yıl olduğu gibi bu yıl da memleketi Sivrihisar’da torunları tarafından anılacak.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremler nedeniyle Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bütçesinin deprem bölgesine gönderileceği bilgisi daha önce Sivrihisar Belediyesi Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle 2023 yılı iftar programlarımız için ayrılan bütçe ile Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bütçesini 2023 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısında alınan oy birliği karar neticesinde deprem bölgesine gönderdik. Nasreddin Hocamızın torunları olarak bu zorlu günlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmekten dolayı mutluyuz. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin 7’ncisi bu yıl anma programı olarak Sivrihisar’ımızda yapılacak. Nasreddin Hoca’mızın torunları olarak göle maya çalacağız, dualar edeceğiz. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için 4 Haziran 2023 tarihinde herkesi Nasreddin Hoca köyümüze bekliyoruz” dedi.