Konya’nın Akşehir ilçesinde tarihi Arasta Çarşısı girişinde bulunan ve eskiden Osmanlı Bankası binası olarak hizmet veren binada "Nasreddin Hoca Bellek Merkezi" yapımı için devam eden restorasyon çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde tarihi Arasta Çarşısı girişinde bulunan ve eskiden Osmanlı Bankası binası olarak hizmet veren binada "Nasreddin Hoca Bellek Merkezi" yapımı için devam eden restorasyon çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, restore çalışmalarını yürüten iç mimar Esra Kılınç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Akkaya’nın incelemelerine Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ve Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı’da eşlik etti.

Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca Bellek Merkezi’nin kısa süre sonra tamamlanacağını belirterek, “Arasta çarşımız içerisinde bulunan, önceki yıllarda Osmanlı bankası olarak Akşehirlilere hizmet veren binamızdayız. Burayı ‘Nasreddin Hoca Bellek Merkezi’ diğer adıyla uluslararası ve ulusal boyutta Nasreddin Hoca ile ilgili tüm dijital ve yazılı eserlerin bulunduğu bir merkez ve kütüphane yapma hazırlığı içerindeyiz. Buradaki restorasyon ve tadilat çalışmalarımız son aşamaya geldi. Görüldüğü gibi burası otantik bir mekan. Nasreddin Hoca’mızın dönemine yakışır bir mekan oluşturuyoruz. Yurt dışında ve yurt içinde Nasreddin hoca ile ilgili tüm eserlerden burada bir kopya ve nüsha bulunacak. Nasreddin Hoca ile ilgili uluslararası ve ulusal boyutta tüm araştırma yapmak isteyen misafirlerimize burada bir çalışma olanağı sergilemek istiyoruz. Hem Akşehir’imize turizm anlamında bir katkı verecek hem de Nasreddin Hoca’mızın uluslararası boyutta mesajlarının ulaşmasında güzel bir katkı verecek diye umuyorum. Bellek Merkezimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.