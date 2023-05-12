Nitelikli ve yüksek teknolojili bakır tel tedarikçilerinden Mega Metal, yurt içinde ve ABD’de yapacağı yeni üretim, teknoloji yatırımlarıyla kapasitesini ve ürün gamını artırmaya devam ediyor. Şirket 3 yıl içinde 50 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor.

Kayseri’deki fabrikasında elektrik, elektronik, iletişim, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştiren Mega Metal, üretim kapasitesini artıracak yeni yatırımlara hazırlanıyor. Aralarında NASA, Tesla, Airbus, Samsung gibi dünya devlerinin olduğu çok sayıda uluslararası şirketin tedarikçisi olan şirket, güneş enerjisi yatırımlarıyla da karbon emisyonunu sıfırlayıp sürdürülebilir üretim için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Şirketin Avrupa’nın en büyük ve en güçlü bakır tel üreticisi olduğunu belirten Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, “Hem iç pazarda hem de yurt dışında çok güçlü markalar, müşteri portföyümüzde bulunuyor. Şu anda özellikle Avrupa’da pazarın yüzde 70’inden fazlasını biz domine ediyoruz. Çünkü Avrupa’da bizim dışımızda bu kadar yüksek teknolojiyle üretim yapabilen ikinci bir şirket yok. Saç telinin standart çapı 0.10 mm, biz 0.05 mm kalığında saç teli üretiyoruz. Bu alanda Avrupa ve Türkiye’deki bütün üreticilerin toplam kapasitesi, tek başına bizim kapasitemize ulaşamıyor. Kayseri’deki tesislerimiz kurulduğu günden bu yana bir dakika bile durmadı, yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz” dedi.

Bakırın yanına gümüş tel de eklendi

Yıllık 48 bin ton üretim kapasitesine ulaşan şirket, ürün gamını da çeşitlendiren teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Kayseri’deki tesislerinde üretimini yaptıkları bakır telin yanı sıra gümüş kaplı tel de üretmeye başladıklarını, daha yüksek ısıya dayanıklı gümüş kaplamalı teli de ürün portföyüne eklediklerini belirten Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gümüş kaplamalı tellerin kullanım alanı farklı, biz sahip olduğumuz teknolojiyle bu ürünü tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikle üretebiliyoruz. Örneğin gümüş teller, son yıllarda büyük bir teknolojik dönüşüm geçiren sağlık sektörünün çok temel bir ihtiyacı ve Türkiye’de bizim dışımızda bir üretici yok. Avrupa’da da iki tane şirket var ancak onların da uzun vadede sektördeki konumlarında endişe verici ivmelenmeler söz konusu olabilir. Hedeflerimiz arasında ürün portföyümüze nikel kaplı telleri de eklemek var. Nikel kaplamalı teller, ABD pazarı için büyük bir potansiyele sahip, bu pazardaki örgütlenmemizi tamamladığımızda üretime başlayacağız.”

50 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Turgut, şirketin kapasite sınırına dayandığını ve büyümesini sürdürmek için yeni yatırımlar yapması gerektiğini söylüyor. Kayseri’deki fabrika alanında yeni üretim hatları için yer kalmadığını bu nedenle Marmara Bölgesi’nde yer aradıklarını belirten Turgut, “Kayseri lojistik olarak çeşitli zorluklara sahip, maalesef Kayseri’yi limanlara bağlayan bir demiryolu hattı yok. Oysa Mersin ya da İskenderun’a bağlayan bir demiryolu hattı, bölgenin ihracatına çok ciddi bir katkı sağlayacak. Bu nedenle hem ihracat hem de iç pazar için Marmara Bölgesi’nde bir yer arıyoruz. Böylece hem yurt dışındaki müşterilerimize mal temin etme süremiz kısalacak hem de yurt içindeki müşterilerimize daha yakın olacağız. Yerli müşterilerimizin çoğu da ülkenin batısında üretim yapıyor” dedi.

Şirketin bir diğer hedefi ise ABD’de üretime başlamak. Yılda 6 bin ton kapasiteli özel teller üreten bir şirketle görüşme halinde olduklarını ve yakın zamanda imzaların atılacağını belirten Turgut, “Hem yeni fabrika hem ABD yatırım hem de güneş santralleri için yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırım takvimimiz var” dedi.