Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) “Dünya Uzay Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, NASA’nın her yıl düzenlemiş olduğu “NASA Space Apps Challenge Türkiye"nin Adana ayağına ev sahipliği yaptı.

6-7-8 Ekim tarihlerinde SEYTİM’de gerçekleştirilen NASA Space Apps Challenge etkinliği 162 ülke ile eş zamanlı gerçekleştirildi. Uzay araştırmaları ve teknolojiye ilgi duyan gençleri, mühendisleri, tasarımcıları ve bilim insanlarını bir araya getiren organizasyonda 130 yarışmacı gezegenin ve uzayın keşfedilmesi için yeni perspektifler sunacak fikirler geliştirdiler.

Organizasyonun Adana ayağını SEYTİM’de gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Umudumuz” diye hitap ettiği gençlere seslenerek, “Dünyanın içinde bulunduğu dönemde bizim yarınımız değil bugünümüzün umudusunuz. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Biz sizlerle var olacağız. Biz sizlerle dünya içinde layık olduğumuz yere ulaşacağız” dedi.

“Şiddetle üretime ihtiyacımız var”

Türkiye’nin şiddetle üretime ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Akay, SEYTİM’de ilk olarak düşünmeyi teşvik ettiklerini vurguladı. “Düşünmeyi öğrendiğimiz zaman zaten bizler her türlü şeyi çözmüş oluruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Akay, Türkiye’nin hem genç bir nüfusa hem de ciddi birikimlere sahip olduğunu vurguladı.

Akay, “Sizler yeniden üretimi canlandırarak önümüzdeki yıllarda güzel günler görmemizi sağlayacaksınız. Bugünün dünyası sizin dünyanız. Sakın geç kalmayın. Hemen arkanızdan yenileri geliyor. Çok hızlı değişimlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Zaman şu anda en kıymetli şeylerden bir tanesi. Hepinizi kutluyorum. Bu yarışmasının birincisi benim ülkem. Onu bilin” ifadelerini kullandı.

Ödüller takdim edildi

Prof. Dr. Aysun Akyüz, Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Prof. Dr. Selçuk Çolak, Prof Dr. Süha Berberoğlu, Prof. Dr. Efe Efeoğlu, Doç. Dr. Cihan Çetinkaya, Doç. Dr. Tahir Durhasan, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı, Futurist ve Mars Eğitmeni İdris Albayrak’tan oluşan Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu yarışmada 1’inciye 20 bin ?, 2’ince 15 bin ?, 3’üncüye 10 bin ? ve 4’üncüye 5 bin ? ödülleri takdim edildi.