ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis uzay aracını uzaya gönderme lansmanını fırtına nedeniyle ertelediğini duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis uzay aracını uzaya gönderme lansmanını fırtına nedeniyle ertelediğini duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis I" uzay keşif görevi çerçevesinde, 27 Eylül Salı günü gerçekleşmesi planlanan roket fırlatma lansmanını iptal ettiğini duyurdu. NASA’dan yapılan açıklamada ertelemenin fırlatmanın yapılacağı bölgede etkisini gösteren "Ian fırtınası" adlı tropik bir fırtına nedeniyle olduğu bildirildi. NASA’dan yapılan açıklamada, "27 Eylül Salı günü Artemis’in lansmanından vazgeçiyor ve Tropikal Ian fırtınasıyla ilgili hava tahminlerini izlemeye devam ederken geri dönüş için hazırlanıyoruz" denildi. NASA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumartesi sabahı yapılan bir toplantıda ekipler, salı günkü fırlatmaya hazırlanmaktan vazgeçmeye ve Uzay Fırlatma Sistemi roketi ve Orion uzay aracını Araç Montaj Binası’na geri döndürmeye karar verdiler" denildi. Açıklamada, "Ajans, zamanında güvenli bir geçiş tamamlayarak çalışanlarının korumasını sağlamak için karar verme sürecinde adım adım bir yaklaşım benimsiyor ve aynı zamanda başka bir lansmanla ilerleme seçeneğini de koruyor. NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, ABD Uzay Kuvvetleri ve Ulusal Kasırga Merkezi tarafından sağlanan en güncel bilgilere güvenmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

NASA’nın Ay’a yeniden insan göndermenin yanında ayrıca Ay’a mürettebatsız uzay araçları da göndermeyi hedeflediği Artemis uzay görevi çerçevesinde, SLS-Orion roketini 27 Eylül Salı günü yerel saatle 11:37’de Florida eyaletindeki Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatması bekleniyordu.

Öte yandan SLS-Orion roketinin fırlatması eylül ayı başlarında bir hafta içinde iki kez iptal edilmişti. NASA’nın Artemis misyonu için 3 Eylül’de planlanan roket fırlatma girişimi tehlikeli yakıt sızıntısı nedeniyle ertelenmişti. Aynı hafta yapılan ilk fırlatma girişimi ise motor arızası ve hava sorunları nedeniyle engellenmişti.