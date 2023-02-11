Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Ekolojı Arama Kurtarma ekipleri, deprem sonrası gittikleri Adıyaman’da 5 günde 40 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Ekolojı Arama Kurtarma ekipleri, deprem sonrası gittikleri Adıyaman’da 5 günde 40 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve binlerce binanın yıkıldığı depremlerden 10 il etkilendi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları ise son sürat devam ediyor. Depremin ilk gününde bir araya gelen Vadi Doğa Spor Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekipleri, kulüp başkanı Ömer Demez başkanlığında 6 kişilik ekiple Adıyaman’a hareket etti. Depremin ikinci gününde 40 kişiye çıkan Nas-Sar ekipleri, 5 günde 32 kişiyi enkazın altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Konuyla ilgili bilgi veren Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Deprem olduğu gün haber alır almaz bana AFAD Müdürlüğüne intikal ettik. Zamanla yarıştığımız için kendi imkanlarımızla Adıyaman bölgesine hareket ettik. Aynı gün Adıyaman’a vararak deprem ilk gününde enkaz çalışmalarımız başladı. Kısa sürede birçok canlıya ulaştı. İlk etapta kendi imkanlarımızla 7 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardık. En fazla belki çalıştığımız grup yönlendirdiğimiz gönüllülerle beraber toplamda 40 insan kurtardık" dedi.

İlk Adıyaman’a ilk geldiklerinde hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Demez, "Van’dan 6 kişilik ekiple geldiğimiz Adıyaman’a şu an 32 kişi olduk. Adıyaman bölgesinde çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan Van’daki ekibimiz temel ihtiyaç maddelerini toplayıp 4 tırla depremin ilk gününde Adıyaman’a gönderdiler. Biz de bu gelen yardımları depremzedelere dağıttık. Çalışmamız devam ediyor" dedi.