Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

2024 ’te su tutacak

Erzurum Narman Şehitler Barajında çalışmalar devam ediyor. Gövde dolgu imalatlarının devam ettiği projede % 60 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Barajda, 2024’ te su tutmayı hedeflediklerini açıkladı. Narman Şehitler Barajında şu anda gövde dolgusu ve enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,” inşaatta ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları ve dolusavak kazılarını tamamladık. Ayrıca, derivasyon tüneli ve memba batardosu imalatlarını da bitirdik. 1 milyon 800 bin m3’ lük gövde dolgusunun ise yarısını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2024 yılında projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 235 milyon lira ek gelir

47 Bin dekar araziye can suyu verecek Şehitler Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “ Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 47 Bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekebilecek. Kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 235 milyon lira daha fazla kazanacak” dedi.

12 Milyon m3 su depolayacak

Temelden yüksekliği 86.90 metre olan Narman Şehitler Barajında; gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilmiştir. 12 milyon m3 depolama hacmine sahip olacak baraj, 47 Bin dekar araziye sulama suyu temin edecektir.