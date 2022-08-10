Erzurum’da yapımı süren Narman Şehitler Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 103 milyon 635 bin TL’lik katkı sağlayacak.

Erzurum’da yapımı süren Narman Şehitler Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 103 milyon 635 bin TL’lik katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Erzurum’a son 19 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Dadaşlar diyarı Erzurum’da son 19 yılda 7 baraj, 13 gölet ve 20 adet sulama tesisi tamamlanarak 386 bin 820 dekar tarım arazisi sulamaya açılmıştır. Bunlarla birlikte çalışmaları devam eden Erzurum Narman Şehitler Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 31 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır" dedi.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki barajın kret kotunun 2055,90 metre olduğunu, gövde sıyırma kazı çalışmalarının tamamlandığını ve yüzde 22 fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade eden Akca, "Temelden yüksekliği 76,90 metre ve su depolama kapasitesi 10,98 milyon metreküp olan Narman Şehitler Barajı’nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 103 milyon 635 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.