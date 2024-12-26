Narman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne vekaleten Fetullah Söğüt atandı. Söğüt yeni görevine başladı.

Erzurum’un Narman ilçesinde gençlik ve spor Fetullah Söğüt’e emanet edildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Fetullah Söğüt, vekaleten Narman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandı. Çiçeği burnunda bürokrat yeni görevine başladı. Söğüt, amacının Narman’ı gençlik, spor ve yurt konusunda layık olduğu yere taşımak için tüm gücü ile çalışacağını söyledi. Söğüt, “Bizden önce görev yapan ve Adana’ya giden Tuğrul Vuranay’a teşekkür ediyorum. Onun bıraktığı yerde görev bayrağını devraldık. Amacımız Narman’a en iyi şekilde hizmet etmek. Bizlere güvenen herkese müteşekkirim. Narman’da Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’u en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışacağım” diye konuştu.