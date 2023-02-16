Silifke, depremzedelere kucak açmaya devam ediyor. Depremin vurduğu kentlerden Mersin’in Silifke ilçesine gelen binlerce kişi, yol güzergahında günü birlik olarak Narlıkuyu Boyuninceli Yörükleri Aşevinde misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeyi terk eden depremzedelerin yol kenarında ücretsiz günlük yemek ihtiyacını karşılayan Narlıkuyu Boyuninceli Yörükleri Aşevi, bugüne kadar toplamda 2 bin kişilik yemeği vatandaşlara ulaştırdı.

Yol kenarında ellerinde “Depremzedelere ücretsiz yemek” tabelaları ile yoldan geçen depremzedeleri durduran Narlıkuyu Boyuninceli Yörükleri Aşevi çalışanları depremzedelere ücretsiz yemek veriyor.

Narlıkuyu Boyuninceli Yörükleri Aşevi sorumlusu Veli Avcı yaptığı açıklamada, “Biz öyle bir milletiz ki, yeri gelir zor zamanlarda bir parça bazlamanın içine yeşil soğanı katık eder 5’e böler paylaşır yeriz. Biz öyle bir milletiz ki, komşusu aç iken, kendi boğazımızdan bir lokma ekmek geçmez. Biz öyle bir milletiz ki, iyilik yapma adına ayaklarımıza kara sular iner, ayaklarımız şişer gözlerimiz uykusuzluktan kararır ama inatla iyilik adına koşturup dururuz. Biz öyle bir milletiz ki, evimiz yanar, kor komşu yardıma koşar, yardımda bulunur, deprem olduğu zaman ise kendi acımızı unutur, depremde ki kardeşlerimize elimizde ne varsa göndermeye, yardım etmeye çalışırız. Biz öyle bir milleti ki, Ademler, Aliler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar birlik olur, kimi sıkma yapar, kimi kamyon kamyon yardım toplar yardıma koşarız. Biz öyle bir milletiz ki, milletimiz ağlarken gözyaşını siler, kendi gözyaşlarımızı yüreğimize gömeriz. Biz öyle bir milletiz ki, gereksiz şeylerle belki tartışır, lakin başımıza kötü bir şey gelince hepsini unutur, kucaklaşır, iyiliği dalga dalga yayarız. Biz öyle bir milletiz ki, belki evinde, bucağında bir lokması var ise onu gelen geçenle, hatta hiç tanımadığımız insanlarla paylaşırız. Biz öyle bir milletiz ki, eğer gitmeye gücümüz takatimiz, zamanımız, imkanımız yok ise, ta uzaklardan destek olur, iyilik adına yardım akıtırız, damla damla, dalga dalga. Biz öyle bir milletiz ki, tanıdık tanımadık hiç kimse fark etmez, sofrasını açar, evi açar, misafir eder, karnını doyurur öyle yolcu ederiz. Biz işte böyle güzel, Eşi benzeri olmayan bir milletiz. Nereli olduğumuzun, nereli olduğunuzun önemi yok aslında üç günlük dünyada. İşte bir hastalık geldi, zengin, fakir ayırmadı. İşte bir deprem geldi, kimseye acımadı. Hepimiz biriz. Hepimiz insanız. Hepimizin kusurları, hataları, engelleri vardır, çünkü insanız. Lakin gün herkesi Bir görme, kardeş görme, el ele verme, yardımlaşma günüdür. Her zaman söylediğim gibi. Herkes kendine iyilik yapar aslında iyilik yaparken, karşısındakine değil. Kim ne götürdü ki biz götürelim öbür dünyaya. Ha, götüreceğimiz, götüreceğiniz çok şey var aslında. İyilik gibi, yardım gibi, gönül alma gibi, kucaklayıp sarmalama sahip çıkma ve bir güzel dua alma gibi... Güzel ülkem, güzel milletim Allah’ın izni ile, hep beraber, el ele vererek bu imtihanı da hep beraber atlatacağız. Haydi, gel, bu çorbada, bu iyilikte senin de bir tuzun/katkın olsun... Emek veren, koşuşturan, destek gönderen, destek olan herkesten Allah razı olsun. Ölen kardeşlerimize Allahtan Rahmet, Yaralılarımıza şifa, kalanlara sabır, sağlık, selametler, depremzedelerimize yardım edenlere de güç kuvvet versin Rabbim. Sevi, saygı, hürmet ile” dedi.