Mesire ve piknik alanı olarak hizmet verecek olan Narlı Kahvenin açılışına Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları, Muğla İçin Gelecek Platformu, Mor Pedal Bisiklet Derneği, yayla sakinleri ile davetliler katıldı.

Mesire ve piknik alanı olarak hizmet verecek olan Narlı Kahvenin açılışına Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları, Muğla İçin Gelecek Platformu, Mor Pedal Bisiklet Derneği, yayla sakinleri ile davetliler katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Narlı Kahvesi açılış konuşmasında Karabağlar Yaylası’nın yaşam kültürümüzde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Muğla, özellikle Menteşe Kentsel Sit Alanı uzantısındaki Karabağlar Yaylasıyla korumacılık anlamında Türkiye’nin en iyi korunan yerlerinden birisi. Muğla’nın merkezi Menteşe kültür kenti olarak başı çekiyor. Bizler Menteşe Belediyesi olarak geçmişten bugüne kadar korunan ve korunarak bugünlere gelen kenti siz değerli halkımızla beraber korumaya devam ediyoruz. Bugün de Narlı Kahvesi’nin açılışında sizlerle birlikteyiz. Menteşe Belediyesi olarak yaptığımız başarılı restorasyon çalışmalarıyla Kentsel Sit Alanlarında yer alan Konakaltı yanındaki ve Yörük Obaları karşısındaki tarihi yapılar ile Kurşunlu Meydanını kültür turizmine kazandırdık. Bugün de Narlı Kahvesi açılışında hep birlikteyiz. Narlı Kahvesi de yine hazırladığımız projeyle Tarihi Kentler Birliği tarafından başarı ödülü alarak desteklenen bir proje” dedi.

“Herkes belli bir ücret karşılığı bir yerlere gidemiyor”

Narlı Kahvesinin Karabağlar yerleşkesindeki konumuna dikkat çeken Başkan Gümüş, “Narlı Kahvesi Karabağlar’ın göbeği. Biz Karabağlar yaylamızı tanıtmak, kültür turizminin merkezi yapmak istiyoruz. Koruyarak, yaşayarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bizim Narlı Kahve’deki amacımız yaylanın güzelliğini herkesin görmesi. Herkes belli bir ücret karşılığı başka yerlere gidemiyor. Burayı vatandaşlarımız mesire alanı olarak piknik alanı olarak kullanabilecekler. Evinizden malzemelerinizi getireceksiniz. Çaylar, kahveler Menteşe Belediyesi’nden. Burada pikniğinizi yapacaksınız. Yaylanın havasını koklayacaksınız. Yayladaki yaşantıyı göreceksiniz. Bu güzelliği herkese anlatacaksınız” dedi.

“Gatıgarası üzümü coğrafi işareti alacak”

Açılış töreninde Gatıgarası üzümünün önemine değinen Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, “Narlı Kahvesi belediyemizin çalışmaları ile restore edildi ve arkadaki binayı da başkanımız sağ olsun derneğimize tahsis etti. Artık bundan sonra Derneğimizin merkezi arkadaki küçük bina olacaktır. Faaliyetlerimize Narlı Kahvede devam edeceğiz. Bu çerçevede yaylamızın hiçbir bakım, ilaçsız Gatıgarası üzümünün üretimini arttırmak istiyoruz. Bu sene Bin civarında bir tüpleme yaptık. Bunları size dağıtacağız. Gatıgara üzümü için coğrafi işareti alma çalışmamızda var. Menteşe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile bu çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayacağız” diye konuştu.