Narkotim ekiplerinin katıldığı uygulamada şüpheli şahıslar durdurularak didik didik arandı. Genel bilgi tama sorgulamaları yapılırken diğer yandan narkotik köpeği Aleks de aramalara katıldı. Ekipler birçok okul bölgesinde uygulamalarına devam ederken bu tür denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Zonguldak il Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube ekiplerince fener bu okullar bölgesinde şüpheli şahıslar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

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