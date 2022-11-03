Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 kişinin tutuklandığı operasyonun peşini bırakmayan narkotik ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 kişinin tutuklandığı operasyonun peşini bırakmayan narkotik ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Osman Yozgatlı Mahallesi’ndeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.Ş. ile K.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden Ovaeymir Mahallesi’nde bir adreste yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Aynı operasyon dahilinde daha önce 2 ayrı şüpheli tutuklanırken, eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan M.Ş. ile K.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Ş. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli K.Ş. savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.