Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde halkın yoğun olduğu yerlerde "torbacı" olarak tabir edilen şüpheli şahıslara yönelik İnönü Parkı’nda uygulama yaptı. Uyuşturucu madde kullanımı, satışının önlenmesi, şüpheli şahısların yakalanması amaçlanan ve 6’sı bayan 20 polisin katıldığı uygulamada, 45 şahıs sorgulandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 45 kişi sorgulandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.