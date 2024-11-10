Şanlıurfa’da narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik suçlardan aranması bulunan zanlıları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, uyuşturucu madde kullanmak ya da bulundurmak suçlarından biri 4 yıl 8 ay 25 gün, biri 2 yıl 1 ay ve diğer ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.