Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda A.Y. (66) ve H.S. (72) yakalanırken, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 104,50 gram narkotik madde, 14 kök ekilmiş halde uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.Y ve H.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.