Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi bünyesinde kadınlara yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi bünyesinde kadınlara yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kadınlara yönelik düzenlediği seminerlere devam ediyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman polisler, "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi bünyesinde kadınlara uyuşturucu semineri verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen seminerde, kadınlara uyuşturucu maddelerin tanıtımı, kullanım şekilleri ve uyuşturucu kullanımının yasal süreçleri, uyuşturucu maddelerin şekillerini slayt gösterisi şeklinde fotoğraflarla anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu "UYUMA" mobil uygulaması hakkında da bilgiler verilerek anne ve anne adayları tarafından uygulamanın indirilmesi istendi.

Oldukça verimli geçen program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.