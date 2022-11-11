İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde, İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde, İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla, anne duyarlılığından faydalanarak İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede Bergama İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu önderliğinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda annelere ve anne adaylarına eğitim verdi. Programa annelerin yanı sıra; Bergama İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Tansu Polat ve Bergama Belediye Başkan yardımcıları katıldı.

“Eğitimler devam ediyor”

“En İyi Narkotik Polisi Anne” proje ile ilgili bilgilendirmede bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden polis memuru, “Bu yaptığımız mücadelede annelere ve ailelere çok iş düşüyor. Bu proje çerçevesinde 81 ilimizde bu eğitim verildi, verilmeye de devam ediliyor. Bildiğimizi zannettiğimiz birçok şeyi bir uzmanından dinlediğimiz zaman aslında bilmediğimizi öğreniriz. Onun için ilgi göstermemiz lazım. Bu işi sadece güvenlik birimlerimize havale etmememiz lazım. Komşularımıza, bu işin eğitimini almamış kişileri de mutlaka bu eğitimleri almalarını tavsiye etmemiz gerekmektedir. Bir annenin göreceği bir davranış değişikliği çok daha büyük bir sorunun önüne geçmemizi sağlar; çünkü bir evladı en iyi tanıyan annedir. Onun için anne ve babanın duruşu, tutumu ve söyleyecekleri bizim için çok kıymetlidir. Hepimiz genç olduk hepimizin genç evlatları var. Gençlerimizi anlamamız ve onları kırmadan, üzmeden hareketlerini takip etmeliyiz” dedi.