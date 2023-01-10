Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kentteki uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce son 4 günde yapılan operasyonlarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 26 kişi ise yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 4 günde yapılan çalışmalarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.

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