Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Euro Cup’ta oynanan Melikgazi Kayseri Basketbol-Olimpiacos maçını izlemeye gelen vatandaşlara ’uyuma’ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2 Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince; Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonunda oynayan Melikgazi Kayseri Basketbol - Olmpiacos Kadın Basketbol takımları arasında oynanan müsabaka öncesinde ’Uyuma’ uygulaması hakkında anonsla bilgilendirme yapıldı. Saonu dolduran yaklaşık 2 bin 500 kişiye ekiplerce broşür dağıtılarak Narkonokta faliyeti çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.