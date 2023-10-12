Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Euro Cup’ta oynanan Melikgazi Kayseri Basketbol-Olimpiacos maçını izlemeye gelen vatandaşlara ’uyuma’ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince; Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonunda oynayan Melikgazi Kayseri Basketbol - Olmpiacos Kadın Basketbol takımları arasında oynanan müsabaka öncesinde ’Uyuma’ uygulaması hakkında anonsla bilgilendirme yapıldı. Saonu dolduran yaklaşık 2 bin 500 kişiye ekiplerce broşür dağıtılarak Narkonokta faliyeti çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.