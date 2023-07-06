Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haziran ayında yaptığı 71 operasyonda 444 kilo 79 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına alınan 323 şüpheliden 75’i tutuklandı.

Haziran ayında narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama gerçekleştirildi. Diyarbakır narkotik polisinin başarılı çalışmaları sayesinde gizli girişi bulunan bir iş yerinde uyuşturucu ticareti, araçlarla il dışına uyuşturucu sevki, sağlığın hiçe sayılarak vücutta uyuşturucu taşıma gayretleri boşa çıkarıldı. Narkotik ekiplerince izinsiz kenevir ekildiği tespit edilen alanlara da özel bir operasyon gerçekleştirildi ve tespit edilen on binlerce kök kenevir imha edildi.

75 şüpheli tutuklandı

Haziran ayında yapılan 71 operasyonda 323 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 75 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 298 kilo 507 gram skank maddesi, 123 kilo 706 gram esrar ve türevleri, 9 kilo 570 gram metamfetamin maddesi, 12 bin 235 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 7 gram eroin maddesi, 12 gram kokain maddesi, bin 295 adet sentetik ecza, 334 adet ecstasy, 5 adet hassas terazi, 6 adet payp/düzenek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 64 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.