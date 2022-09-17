Afyonkarahisar’da narkotik polis tarafından anne ve anne adayı öğretmenlere yönelik ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ isimli seminer verildi.

Afyonkarahisar’da narkotik polis tarafından anne ve anne adayı öğretmenlere yönelik ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ isimli seminer verildi.

Seminer İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda verildi. Çok sayıda anne ve anne adayı öğretmenin katıldığı seminerde narkotik polisleri slayt eşliğinde uyuşturucu ile mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini anlattı.