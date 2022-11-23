Kayseri’de narkotik polisi tarafından 2 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

Kayseri’de narkotik polisi tarafından 2 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-23 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak kent genelinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren bir şahısla birlikte 12 zehir taciri yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda belirli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız silah bulundu.

Şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 7’si, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.