Şanlıurfa’da narkotik operasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 polis yaralandı.

Şanlıurfa’da narkotik operasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Uçaksavar Kavşağı’nda meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis bir aracı takibe aldı. Polisin takibe aldığı aldığı otomobil, narkotik ekiplerince kavşakta durdurulmak istendi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle polislere ateş açıldı. Yaralanan 2 polis, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede polis çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen narkotik operasyonunda polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardır. Olayın failleri tespit edilmiş olup, yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.