Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı.

İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kont’ destekli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada çok miktarda metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen (555) TL nakit para ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı.

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