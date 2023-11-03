Kütahya polisinin düzenlediği operasyonda bir tırda 1 kilo 34,96 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı. Narkotik köpeği ’Thor’un uyuşturucuyu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik köpeği ’Thor’un da katılımıyla bir tırda yapılan aramada, bin 34,96 gram kokain ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Narkotik köpeği ’Thor’un uyuşturucuyu bulduğu anlar kameraya yansıdı.