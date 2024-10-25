Kırıkkale’de narkotik köpeği "Tepe" ile bir evde arama yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde olarak kullanılan 3 bin 622 adet psikotrop hap ele geçirdi, bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 22 yaşındaki H.T.A.’nın evine operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeği "Tepe" ile evde arama yapan ekipler, 3 bin 622 adet psikotrop hap, tabanca ve 14 bin 700 lira nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.