Sivas’ın Akıncılar ilçesinde narkotik köpeği ’Resim’ ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 4,5 kilo esrar ele geçirildi.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde narkotik köpeği ’Resim’ ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 4,5 kilo esrar ele geçirildi.

Geçtiğimiz gün, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama faaliyetleri yapıldı. Akıncılar ilçesi Altıntepe Küme Evler mevkii D-100 Karayolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği ’Resim’ ile yapılan aramada, valize gizlenmiş 4 kilo 540 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Olaya karışan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.