Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotik dedektör köpeği "Naz", suç ve suçlularla mücadele eden ekiplere hassas burunlarıyla yardımcı oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde uzmanlar tarafından eğitilen dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele, suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında etkin rol oynuyor.

Arama bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş köpekler arasından seçilen Belçika "Malinois" cinsi "Naz", Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü`nde göreve devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde, ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda polislerin en büyük yardımcısı olan köpeklerden "Naza", teşkilat bünyesinde kilolarca uyuşturucunun bulunmasını sağladı.

"Naz"ın günlük bakımı ile eğitimi, sorumlu olan personel tarafından titizlikle yapılıyor.