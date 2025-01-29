Kayseri’de polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Jack ile yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda Y.T. (20), E.G. (20) ve B.E.Ö. (20) isimli şahıslar yakalanırken, narkotik arama köpeği Jack ile yapılan aramalarda 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyale el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.