Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı.

İl merkezinde uyuşturucu madde nakil ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 548 adet sentetik ecza maddesi, 49,27 gram metamfetamin maddesi, 31 kilo 550 gram markası ve menşei belli olmayan kıyılmış tütün ile 143 kutu içerisinde toplam 28 bin 600 dal TAPDK bandrolleri kesilmiş boş makaron ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen zanlılar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.