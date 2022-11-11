Bolu’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öğretmen, veli ve fabrikalarda çalışan kadın personele uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi.

Bolu’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öğretmen, veli ve fabrikalarda çalışan kadın personele uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlileri, ailelere uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili çalışma yaptı. Ekipler, Yeniçağa Mehmet Çelik Ortaokulu’nda görevli öğretmen ve öğrenci velilerine ve tekstil fabrikasında çalışan kadın personele En İyi Narkotik Polisi Anne, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere Narko Gençlik Modülü hakkında bilgi verdi.