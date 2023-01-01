Aksaray’da yeni yılın ilk dakikalarında narkotik ekipleri hassas burunlu narkotik köpeği “İrma” eşliğinde cadde ve sokaklarda denetim yapıyor.

Aksaray’da yeni yılın ilk dakikalarında narkotik ekipleri hassas burunlu narkotik köpeği “İrma” eşliğinde cadde ve sokaklarda denetim yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri yeni yılın ilk dakikalarında olumsuzluklara karşı şüpheli şahıslara yönelik hassas burunlu narkotik köpeği “İrma” eşliğinde denetim yapıyor. Ebulfeyz Elçibey Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklarda suç ve suçlulara yönelik denetim yapan ekipler vatandaşları birer birer durdurarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması gerçekleştiriyor. Vatandaşların huzur ortamı içerisinde yeni yıl eğlencelerine katılması ve olumsuzlukların önlenmesi için yapılan denetimlerde cadde ve sokaklardaki eğlence mekanlarının önlerinde NSM ekiplerince önlem alınıyor. Yapılan denetimler POLCEP sistemi aracılığıyla başsavcılık tarafından kontrol altında tutuluyor.