Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde narkotik suçlarla mücadele ekipleri iki farklı olayda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde narkotik suçlarla mücadele ekipleri iki farklı olayda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri durdurdukları bir yolcu otobüste arama yaptı. Otobüsün bagaj bölümünde bulunan valiz içerisinde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 35 kutu halinde bin 960 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. M.C. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kontrol edilen şüpheli bir araçta peluş ayıcık olarak tabir edilen oyuncak içerisinde zulalanmış 13,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. C.E. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında gerekli işlemler yapıldı.