Şüpheli M.A.Ç emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

130 milyon kilo evsel atık toplandı

130 milyon kilo evsel atık toplandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Narkotik ekipleri alınan ihbarı değerlendirerek Marmaris otogarına il dışından gelen otobüsü karşıladı. Yolculardan şüpheli bulduklarının valizlerini açarak kontrol ettiler. Narkotik köpeği Coco’nun da katıldığı Marmaris İlçe Otogarında yapılan operasyonla M.A.Ç. İsimli şahsın çantasında kahve ile kamufle edilmiş 1 kilo 700 gram esrar maddesi ile birlikte yakalandığı bilgisi edinildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesine il dışından uyuşturucu madde geleceği ihbarını alan Marmaris narkotik ekipleri valizinde bir kilo 700 gram uyuşturucu taşıyan taciri yakalayıp adalete teslim etti.

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