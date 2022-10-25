Kastamonu’nun Tosya ilçesinde konuşlanan ’narkotik eğitim tırı’nda gençler bilgilendirildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde konuşlanan ’narkotik eğitim tırı’nda gençler bilgilendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde hazırladığı ’narkotik eğitim tırı’, Kastamonu’nun Tosya ilçesini ziyaret etti. Tırı ziyaret eden gençlere ve ailelere uyuşturucu maddenin zararları anlatıldı. Ayrıca, tırı ziyaret eden vatandaşlara da uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Tır içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri de ayrıntılı şekilde anlatıldı.