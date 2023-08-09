Erzincan Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleriyle birlikte görev yapan, operasyonlarda aktif olarak yer alarak hassas burnu ile araçlarda arama yapan narkotik köpeği ’Odin’, yaklaşık 9 yıldır emniyet teşkilatında başarılı görevlere imza atıyor.

Operasyonlardaki katkısıyla Erzincan Emniyeti’nin gözbebeği haline gelen narkotik köpeği ’Odin’ düzenli olarak yol kontrollerinde görev yapıyor, hassas burnu sayesinde emniyet güçlerine yardımcı oluyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nde eğitmen polis memuru, Belçika Kurdu cinsinde olan Odin’in gerekli eğitimlerin ardından 9 yıldır emniyet teşkilatında görev yaptığını söyledi.

Polis memuru, "Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’ne yavru olarak getirilen köpekler testin ardından bomba, ceset, arama kurtarma ve narkotik branşlarına ayrılarak eğitimleri veriliyor. Sınavların ardından görev köpeği olmaya hak kazanıyor. İlk aşamada polis arkadaşlarımız araçtan şüphelenerek arama noktasına alıyorlar. Ardından Odin ile yaptığımız arama da tepki vermesi üzerine arkadaşlarımız araç içerisinde gizlenmiş haldeki uyuşturucu maddeye ulaşıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan Odin’in hassas burnu sayesine en son bu hafta içerisinde düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.