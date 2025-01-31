Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ’NARKOASAYİŞ’ uygulamasında 239 şahıs ve 71 araç kontrol edildi.

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Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesi Şeker mahallesinde 5 noktada sabit, 5 bölgede seyir halinde toplam 20 ekip 42 personelin katılımı ile ’NARKOASAYİŞ’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 239 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sırasında durdurulan ve hakkında ’Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ü. (35) ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilirken, A.K. ve S.A.’nın da üzerlerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde toplam 8,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: iha