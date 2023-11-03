Elazığ’da uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla Konya’dan gelen ‘Narko tır’ Fırat Üniversitesinde stant açarak üniversite öğrencilerini bilinçlendirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel’in talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine takviye olarak Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında halkı bilgilendirmek amacıyla kente ‘Narkotik eğitim tırı’ getirildi. Fırat Üniversitesi Evi önünde açılan stantta narkotik tırındaki eğitim materyalleri ile üniversitede öğrenim gören öğrencilere narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuma projesi, madde bağımlığı, madde kullanımı ve etkileri, madde bağımlılığı ile mücadele ve rehabilitasyon merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik köpeği Alex de katıldı.

Son yıllarda dünyada bulunan bütün gençleri tehdit eden onları bağımlı hale getiren uyuşturucu ve benzeri ürünler maalesef gençlerin elinde olduğunu aktaran Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, ’’Bunlar hakikaten birçok gencimizin zaman zaman hayatında geriye dönüşü olmayan değişikliklere sebep oluyor. Biz bu gençlere yarınlarımızı emanet edeceğiz. Gençlerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak kalmaları bizler için oldukça önemli. Bildiğimiz gibi üniversitelerimiz de genç kitlelerin olduğu yerlerden birisi. Bu nedenle özellikle üniversite öğrencilerinin bu konuda bilinçlenmesi oldukça önemlidir” dedi.

’’Sahada zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor ve bu kararlılıkla sürecek’’

Türkiye’de iki tane bu şekilde tırın olduğunun altını çizen İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, “Farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yapma amacıyla Türkiye’yi gezerek dolaşıyorlar. Sağ olsun Konya Emniyet Müdürümüz bizim ricamızı kırmadı. Özellikle üniversite öğrencilerimiz ve diğer gençlerimizi bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için bu tırı Elazığ’a gönderdiler. Sahada zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor ve bu kararlılıkla sürecek. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın da talimatları ve hassasiyetleri var. gençlerimizi bu zehir tacirlerinden kurtarmak bu illetin de ellerine düşmelerine engellemek amacıyla engelleyici bir faaliyet gerçekleştirdik. Farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Bu da görsellik sağlamak amacıyla önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörümüz de gençleri bilgilendirmemiz için bizlere burayı tahsis ettiler. Güzel bir bilgilendirme faaliyeti oldu. Narko tırımız, yarın da şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanında sabah 08.00’dan akşam 17.00’a kadar faaliyet gösterecek. Bütün vatandaşlarımızı görselliği yerinde görmeleri için davet ediyorum” ifadelerini kullandı.