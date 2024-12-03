Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) tarafından vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Bilecik’te NARKO ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde Bozüyük Devlet Hastanesi’nde 85 vatandaşa Bozüyük Devlet Hastanesi’nde 85 vatandaşa seminer düzenlendi. Gerçekleşen seminerde katılımcılara ‘Narko Rehber’ eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, ’Uyuma’ uygulaması, "Narkotik Vaka Analiz Sistemi" (Narvas) projesi ve http://narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgi verildi.